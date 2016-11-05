6 ноября синоптики обещают +15 градусов в Украине

Сегодня в большинстве регионов Украины температура повысилась и прекратились осадки, однако завтра дожди вернутся, но при этом станет еще теплее.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 6 ноября дождливая и теплая погода установится практически во всех областях. 6 ноября в южных регионах воздух прогреется до 16 градусов, возможны непродолжительные осадки. В восточных областях в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду, без дождей, в дневные часы будет холодно – не выше 8 градусов, и это единственный регион, куда теплый циклон еще не добрался. В центральных областях днем может пройти небольшой дождь, столбик термометра поднимется до отметки 6-13 градусов тепла.
На севере Украины завтра днем также вероятен дождь, в дневные часы синоптики обещают до 13 градусов, и лишь в Сумской области столбик термометра сможет подняться до 4-9 градусов. В западных областях завтра дождливо, в Карпатах и Закарпатье ожидаются сильные ливни. В дневные часы воздух прогреется до 8-14 градусов, в высокогорье Карпат будет очень ветрено – порывы ветра могут достигать 29 метров в секунду.
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