Синоптики ухудшили прогноз на ближайшие сутки

Завтра, 4 ноября, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий – практически во всех областях Украины пройдут дожди и мокрый снег.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в столице завтра осадков не ожидается, однако будет холодно – в дневные часы воздух прогреется всего до 3-5 градусов со знаком плюс, ночью температура понизится до нуля градусов. На юге будет тепло, днем до +11 градусов, однако почти во всех областях пройдут затяжные дожди. В западных регионах осадки ожидаются местами, иногда дождь будет переходить в мокрый снег. В пятницу днем на западе от 1 до 8 градусов тепла. В восточных областях 4 ноября синоптики прогнозируют дожди в утренние часы на территории Донецкой и Луганской областей, возможен туман, в дневные часы будет сухо. Днем воздух прогреется до 2-8 градусов тепла.
На севере Украины завтра холодно, но сухо. Ночью будет легкий мороз до -2 градусов, в дневные часы немного потеплеет – до 0-7 градусов тепла. Напомним, что ранее синоптики прогнозировали потепление в эту пятницу, а также прекращение осадков на всей территории Украины.
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