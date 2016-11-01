Гидрометцентр предупреждает об изменении погоды к концу недели

До четверга на всей территории Украины ожидаются дожди, мокрый снег и низкие температуры, однако во второй половине недели немного потеплеет. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, до середины недели в большинстве областей по ночам установится легкий мороз, а в дневные часы столбик термометра будет доходить только до нулевой отметки.
Уже ближе к пятнице значительно потеплеет, а в некоторых областях установится малооблачная погода без осадков. Синоптики отмечают, что в среду и четверг пройдет мокрый снег, однако на юге будут только дожди, и днем воздух может прогреться до 9 градусов тепла. 4 ноября влажный циклон начнет уходить из страны, по всей территории Гидрометцентр прогнозирует до 9 градусов со знаком плюс, однако в восточных регионах сохранится холодная погода.
В субботу и воскресенье осадки ожидаются только на западе Украины, на юге прогнозируют 7-9 градусов тепла, в остальных областях от 3 до 8 градусов. Однако на востоке прохладная погода сохранится даже в выходные – в дневные часы около 3-5 градусов выше нуля.
Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter