Синоптики дали «зимний» прогноз на всю неделю

Погода, которая установилась в Украине 31 октября, до конца недели не изменятся, более того, во многих областях температура понизится еще на несколько градусов, к выходным по всей стране пройдет мокрый снег.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня на юге и на западе сохранится довольно теплая погода – 5-8 градусов, но во вторник опять похолодает. В некоторых регионах днем будет не выше нуля градусов. 2 ноября, в среду, по всей Украине пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, на юге воздух прогреется до 9-11 градусов, в остальных областях – от 4 до 7 градусов тепла. В четверг на востоке ожидается снег, на остальной территории – дожди, на юге синоптики обещают до 13 градусов тепла.
В пятницу осадки прекратятся на юге и в центре, температура будет колебаться от 3 до 10 градусов со знаком плюс. По прогнозам синоптиков, только в субботу дожди и снег прекратятся во всех регионах, днем будет от 3 до 11 градусов. В воскресенье дожди придут только на запад, в остальных областях будет сухо, но пасмурно, температура от 4 до 11 градусов тепла.
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