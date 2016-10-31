валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій всі учасники списку Форбс відчули себе лохами | Посетите новый финансовый форум

Синоптики дали «зимний» прогноз на всю неделю

Синоптики дали «зимний» прогноз на всю неделю
Погода, которая установилась в Украине 31 октября, до конца недели не изменятся, более того, во многих областях температура понизится еще на несколько градусов, к выходным по всей стране пройдет мокрый снег.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня на юге и на западе сохранится довольно теплая погода – 5-8 градусов, но во вторник опять похолодает. В некоторых регионах днем будет не выше нуля градусов. 2 ноября, в среду, по всей Украине пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, на юге воздух прогреется до 9-11 градусов, в остальных областях – от 4 до 7 градусов тепла. В четверг на востоке ожидается снег, на остальной территории – дожди, на юге синоптики обещают до 13 градусов тепла.

В пятницу осадки прекратятся на юге и в центре, температура будет колебаться от 3 до 10 градусов со знаком плюс. По прогнозам синоптиков, только в субботу дожди и снег прекратятся во всех регионах, днем будет от 3 до 11 градусов. В воскресенье дожди придут только на запад, в остальных областях будет сухо, но пасмурно, температура от 4 до 11 градусов тепла.

Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
7554

Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в


Свежие новости

Онищенко про відсутність своєї декларації: Все просто - винні в НАБУ

Рики Мартин сочетался браком с молодым парнем

У Кропивницькому від вибуху загинув військовий

ГПУ відкрила справу проти Лещенка

Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество

3000 тисячі пострілів на хвилину - основна перевага модуля "Вій" (ВІДЕО)

Число контрактников в Украине превысило 85 тысяч

Знайомтесь, громадянин Греції Онищенко - НАБУ

«Грузинская мечта» празднует победу на выборах и большинство в парламенте

Синоптики дали «зимний» прогноз на всю неделю

Долги киевлян перед «Киевэнерго» приближаются к 2 миллиардам гривен

Психолог дала советы, как справиться с «бешенством» после обнародования деклараций

Чому в декларації Хомутинніка немає літака?

Новини з зони АТО за минулу добу (30.10.16)

Введенский: поездка Путина новая, проблемы – старые

Порошенко молодший живе у маленькій квартирі та їздить на трьох автомобілях

Санд: Россия примет участие в Евровидении-2017

В номинации «бедная, как церковная мышка» победила бы Юлия Тимошенко

НАСА: Земля избежала столкновения с крупным астероидом

Європарламент не вніс до порядку денного на листопад питання безвізу для України

 Новости за день