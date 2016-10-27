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Гидрометцентр: в Украину возвращается ясная погода

Гидрометцентр: в Украину возвращается ясная погода
Сегодня, 27 октября, на большей территории Украины ожидается ясная, но холодная погода. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадков не будет нигде, однако в некоторых областях возможна небольшая облачность. На западе Украины сохранится плюсовая температура даже в ночные часы.

Во Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Хмельницком сегодня ясно, днем до 7 градусов тепла, ночью от 1 до 3 градусов со знаком плюс. На севере в дневные часы также до 7 градусов тепла, однако ночью не исключены заморозки и легкий мороз до -3 градусов. В Киеве сегодня малооблачно, днем от 4 до 6 тепла, ночью около нуля градусов. В восточных регионах ночью будет очень холодно. В Запорожье, Луганске, Донецке и Харькове ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза, в дневные часы воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

На юге тоже холодно – В Николаеве, Одессе и Херсоне ночью до 3 градусов мороза, днем малооблачно, от 5 до 7 градусов со знаком плюс. По прогнозам синоптиков, солнечная погода продержится недолго, потепления в Украине также пока не ожидается.

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