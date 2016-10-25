В Украине снегопад и штормовое предупреждение

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что сегодня в Украине ожидается ураганный ветер, и порывы будут достигать двадцати метров в секунду, а с завтрашнего дня во многих регионах начнутся снегопады.
Как информирует replyua.net, сегодня погодные условия продолжат ухудшаться, самый сильный ветер ожидается в Донецкой области – местами до 25 метров в секунду, также шквалистый ветер синоптики прогнозируют в Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областях. В дневные часы резкие порывы ветра не исключены в Киеве, и такая погода сохранится до конца суток. В черноморских и азовских портах сегодня возможно усиление ветра до тридцати метров в секунду. В ночь на среду начнется очередное понижение температуры, и уже в ближайшие часы в некоторых регионах может выпасть снег.
Самую холодную погоду в среду синоптики прогнозируют на севере и в центре страны. Мокрый снег выпадет в Киеве, Чернигове и Сумах, в западных регионах прогнозируются сильные дожди, на остальной территории Украины будет сухо, но очень холодно, днем не выше 8 градусов со знаком плюс.
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