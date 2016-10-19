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Синоптики: в среду начнется небольшое потепление

Синоптики: в среду начнется небольшое потепление
На большей территории Украины сегодня ожидается малооблачная, но прохладная погода. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, со среды, 19 октября, в Украину придет незначительное потепление, и температура воздуха начнет повышаться на 1-2 градуса в сутки.

Сегодня в Киеве синоптики осадков не обещают, в дневные часы будет около 7 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до 3 градусов мороза. В западных регионах Украины сегодня пока сухо. Во Львове в дневные часы ожидается до 10 градусов тепла, ночью температура воздуха понизится до +3 градусов. В Виннице также без осадков, но прохладнее – не выше 7 градусов днем. В Луцке в среду воздух прогреется до 9 градусов тепла. Харьковчанам синоптики обещают всего +6 градусов и небольшие осадки. В Одессе осадков не будет, однако днем столбик термометра поднимется всего до 8 градусов со знаком плюс.

В Днепровской области 19 октября ожидается переменная облачность, днем до 9 градусов тепла. В Мариуполе сегодня малооблачно, днем от 8 до 10 градусов. По прогнозам синоптиков, в четверг в большинстве регионов начнутся осадки, однако среднесуточная температура повысится.

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