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Гидрометцентр: на Украину надвигается еще один морозный циклон

Гидрометцентр: на Украину надвигается еще один морозный циклон
В ближайшие сутки температура воздуха в большинстве регионов Украины продолжит понижаться, и по ночам будет стабильная минусовая температура. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, столбик термометра будет понижаться в ближайшие три дня, до 20 октября.

Между тем, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о том, что в эти дни температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы, по утрам возможно сильное промерзание почвы, а также не исключен гололед. В самых южных областях, а также в Закарпатье в ближайшие дни сохранится более-менее комфортная погода. Днем в этих регионах столбик термометра будет подниматься до отметки в 7-13 градусов, в ночные часы синоптики прогнозируют от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

В остальных областях будет намного холоднее: днем воздух прогреется максимум до восьми градусов со знаком плюс, ночью ожидается легкий мороз – от нуля до -4 градусов. Сильно похолодает и в Киеве. Сегодня и завтра в столице днем будет от 4 до 9 градусов тепла, в ночные часы температура может опуститься до трех градусов мороза. Гидрометцентр осадков в Киеве не прогнозирует.

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