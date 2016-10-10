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Гидрометцентр решил удивить украинцев новым прогнозом

Гидрометцентр решил удивить украинцев новым прогнозом
Синоптики прогнозируют снег почти во всех областях Украины в середине этой недели. Погодные условия также ухудшатся не только из-за мокрого снега, но и из-за порывистого ветра, и будет казаться, что на улице минусовая температура. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, неожиданный «зимний» циклон придет в Украину уже в среду.

13 октября в большинстве регионов нашей страны дневная температура будет в районе двух градусов со знаком плюс, вероятны обильные осадки в виде мокрого снега. Резкое похолодание и мокрый снег ожидаются в четверг в западных регионах, а в пятницу мощный циклон доберется до востока, севера и центра Украины.

14 октября в большинстве областей дневная температура прогнозируется на уровне 7-9 градусов со знаком плюс, ночью столбик термометра опустится до двух градусов тепла. 15 октября синоптики прогнозируют от 6 до 8 градусов днем, и около нуля градусов ночью. Похолодание ожидается во всех регионах страны, и даже в южных областях в пятницу днем будет около 8 градусов, ночью всего 3-7 градусов со знаком плюс.

Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
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Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в


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