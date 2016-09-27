Синоптики: в октябре в Украину вернется «лето»

С первых чисел октября в Украине резко повысится температура воздуха, дожди прекратятся практически во всех регионах страны. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики дали долгосрочный прогноз на неделю и отметили, что потепление в Украине начнется уже в эту пятницу.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, 1 октября во многих областях страны в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 24 градуса. Теплый циклон придет в Украину 30 сентября, а в ближайшие дни сохранится неустойчивая, дождливая и прохладная погода. 1 октября дожди должны прекратиться, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. К примеру, в Киеве, в первый октябрьский день начнется настоящее бабье лето, и в дневные часы воздух прогреется до 24 градусов. Прохладнее всего будет в восточных регионах – не выше 19 градусов.
В западных областях украинцы смогут даже позагорать на солнышке – днем будет до 25 градусов, осадки синоптики не прогнозируют. В южных областях 1 октября до 24 градусов, на севере страны – около 22 градусов тепла. Впрочем, синоптики отметили, что такая теплая погода будет только в середине дня, а уже вечером столбик термометра будет опускаться до 12-14 градусов.
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