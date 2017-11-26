Россия в ярости: жителям Крыма не выдают визы по российским загранпаспортам

В частности, российская чиновница заявила: «Я буду обращаться к генеральному секретарю ООН по этому вопросу и к Совету Европы, так как такое ограничение в правах является незаконным, необоснованным и безнравственным». При этом омбудсмен заявила, что считает ситуацию с невыдачей виз «грубейшим нарушением международных норм права, которые связаны со свободой передвижения граждан». Она также отметила: «Во время встреч с послами и международными организациями я постоянно поднимаю этот вопрос. Однако по настоящее время, к сожалению, я не нахожу понимания».
Приводя пример, Москалькова рассказала о своей недавней встрече с швецким послом в России, в ходе которой дипломат заявил, что «аннексия Крыма не предоставляет возможности выдавать визы жителям полуострова». По мнению омбудсмена, заявления такого рода являются «абсурдными».