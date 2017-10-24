Кримський Бандерівець: окупований Крим залишився без води і світла

За словами блогера Кримського Бандерівця, «господарський геній» окупантів дається взнаки на півострові практично щодня – не проходить і доби, щоб не відбулось аварій, техногенних катастроф та інших інцидентів, які знищують Крим, - про це інформує replyua.net.
Так, наприклад, розрекламований свого часу і урочисто відкритий російським президентом Володимиром Путіним «енергоміст» так і не запрацював, тому півострів постійно відчуває дефіцит електроенергії. Це проявляється у періодичних блек-аутах в різних куточках Криму. Наприклад, вчора вночі більше половини Керчі залишилась без світла. Так само не мали електропостачання переважна частина районів Севастополя. Загалом без світла залишились близько 600 000 кримчан. Окупанти пояснюють відсутність електропостачання черговою аварією на ЛЕП і брешуть, що світла не було всього півгодини, але це ніяк не відповідає дійсності.
Крім електропостачання окупований Крим відчуває дефіцит прісної води. Зокрема, раніше Білогорське водосховище забезпечувало водою найбільш засушливі східні райони Криму, а тому має стратегічну важливість. Але у період окупації дамбу перестали ремонтувати, а саме водосховище на межі висихання. Екосистема водойми постраждала через те, що рівень води постійно коливається. Дно водосховища майже повністю оголилось – тепер лише сухі раковини нагадують про те, якою багатою колись була місцева біосистема.