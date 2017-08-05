Группа Scooter дала концерт в Крыму и пообещала вернуться

Немецкая группа Scooter накануне, 4 августа, впервые дала концерт в Крыму, и позже музыканты заявили о том, что вернутся на полуостров.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, немецкие музыканты выступали на фестивале в Балаклаве, и после концерта сказали всем крымским фанатам, что увидятся с ними в следующий раз. Музыканты отправились в Крым, несмотря на предупреждения Украины. В Минюсте говорили немцам, что в случае гастролей в Крыму их ждет запрет на въезд в Украину сроком до трех лет, однако музыкантов это предупреждение не остановило. Менеджер группы сообщил журналистам, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Украины.
Фестиваль #ZBFest устраивают на полуострове второй год подряд. Он проходит на виноградниках компании «Золотая балка». На этот раз на фестивале собралось около тридцати тысяч гостей, несмотря на высокую цену на входные билеты – от 1 до 3,5 тысяч рублей.