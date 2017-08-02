Блогер: окупанти перетворили Крим на пустелю

У соціальних мережах вже неодноразово зазначали, що росіяни перетворюють колись квітучий Кримський півострів на безлюдну пустелю. Кілька реплік з цього приводу опублікував на власній сторінці в соціальній мережі блогер Олександр Коваленко, - інформує replyua.net.
Так, за словами блогера, процес опустелювання окупованого Криму прискорюється у геометричній прогресії. Звісно, багато оглядачів зауважували, що без допомоги України півострів швидко перетвориться на те, чим він був раніше – суворий та засушливий концтабір. Але одна справа оцінювати «на око» та ділитись суб’єктивними враженнями, і зовсім інша – отримати офіційну статистику.
Наприклад, Міністерство ТОТ облікувало відомості про стан окупованого півострова. Так, площа, засіяна озиминою, скоротилась в окупованому Криму на 85% порівняно з доокупаційним періодом. А загальна площа вкритих продуктивною рослинністю земель скоротилась у 6,7 разів. Вдумайтесь у ці цифри – не на гектари чи квадратні метри, а в 6,7 разів! Власне, і так зрозуміло, що в руках окупантів Крим стрімко деградує. Україні знадобиться чимало часу для того, щоб відновити екосистему, над якою працювали десятиліттями, але за неповних чотири роки угробив «руський мир», - прогнозує блогер.