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СпецтемаЖурналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Казанский: крик души жительницы Крыма

Казанский: крик души жительницы Крыма
Денис Казанский, украинский журналист, на своей странице в Твиттере опубликовал пост жительницы Крыма, которая пожаловалась на то, что спустя три года после референдума она поняла, что российским властям были нужны только крымские земли, и они не собираются думать о населении полуострова. Как информирует replyua.net, Казанский отметил, что пост опубликован жительницей Севастополя.


«Я очень хотела вернуться в РФ. Мы радовались и ликовали. А сейчас в шоке!!! Севастопольцев поувольняли с рабочих мест. Понаехали с материка и отовсюду. Заняли рабочие места, как будто нас в Севастополе больше нет. Это мне напоминает тараканье нашествие», пожаловалась женщина. По ее словам, в Севтепоэнерго теперь новый директор, а также сменилось все руководство, и специалисты получают всего 20 тысяч рублей – те, кто живет и жил в городе, а приехавшие из РФ обычные водители зарабатывают около 50 тысяч.

Пользователи активно комментируют пост, отмечает, что крымчане три года назад были слишком наивными, мечтая о том, что сразу после присоединения они заживут в десятки раз лучше. «Бесплатный сыр только в мышеловке», написал один из пользователей.
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