Москва планує будувати ще одну електростанцію в Криму

У міністерстві енергетики Російської Федерації оголосили про наміри збудувати на території анексованого Кримського півострова ще одну електростанцію, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Профільне міністерство зазначило, що в найближчий час буде оголошено конкурс, в якому оберуть компанію, яка займатиметься будівництвом електростанцій. Передбачено, що новий об’єкт енергетичної інфраструктури окупованого півострова буде потужністю 100-120 МВт. Його планують будувати на західній території Криму, поблизу Саки. Таку інформацію оприлюднив В’ячеслав Кравченко, який є заступником міністра енергетики Росії. Варто зауважити, що нині на території півострова вже будуються 2 теплові електростанції в Севастополі та Сімферополі. Перші блоки енергооб’єктів планують ввести в експлуатацію в першій половині наступного року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія завезла на територію анексованого Кримського півострова газові турбіни, виготовлені німецькою компанією Siemens, в обхід санкційних обмежень та попередніх домовленостей, що їх не будуть поставляти в Крим.