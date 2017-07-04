«Жара, вонь и тина, а еще отсутствие туристов», - в сети показали известный крымский пляж

Пользователь RoksolanaToday&Крым на своей странице в Твиттере разместила новые снимки, сделанные на одном из крымских пляжей. Как информирует replyua.net, пользователь представила на всеобщее обозрение фото, сделанные в Заозерном – ранее очень популярном месте среди туристов.
«Заозерное, Евпатория. Тина, жара, вонь... Но нюхать, к счастью, некому», пишет пользователь. Напомним, что в этом сезоне большинство пляжей Крыма пустуют. В Крым не едут не только украинцы, но и россияне. В первые пару лет после аннексии наплыв туристов из России действительно был большим, однако позже туристы поняли, что отдых в Крыму сильно отличается от того, что предлагают, к примеру, в Турции.
Интерес к Крыму появился после референдума, но позже россияне поняли, в каком состоянии находятся зоны отдыха в Крыму. Доказательства того, что этим летом туристов в Крым практически нет, также предоставлял журналист Юрий Николов, который на своей странице в Фейсбуке опубликовал скриншоты с крымских веб-камер.