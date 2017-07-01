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Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна
Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі Фейсбук.

Так, блогер коментує новину про те, що на території Херсонської області було затримано двох підозрілих чоловіків. Під час подальшої перевірки було з’ясовано, що вони є службовцями російської Федеральної служби безпеки. Своє перебування в Херсонській області вони пояснили тим, що «заблукали».

Алі Татар-заде наголошує, що, незважаючи на весь скепсис, яким оточена подача цієї новини, вона насправді дуже і дуже серйозна. Затримання цих чоловіків, які на невідомому плавзасобі причалили до неокупованої території, могло запобігти багатьом злодіянням. Ці двоє, ймовірно, виконували певне завдання – вони могли викрасти будь-якого з нас, хто вважає себе захищеним і почувається в безпеці. Потім викраденого можна відвезти до Криму і там демонстративно «спіймати», назвавши диверсантом. Хтось міг поплатитись життям. Або ФСБ-шники могли збиратись на зустріч зі своїми пособниками, які ходять десь серед нас. Саме тому, варто ще раз подякувати нашим правоохоронцям, - наголошує блогер.
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Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

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