Кримський Бандерівець: російські туристи можуть обдирати шпалери та виколупувати гвіздки

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Кримський Бандерівець іронізує з приводу «якості» російського туриста у своєму щоденному огляді останніх кримських новин, - про це replyua.net інформує, послуговуючись дописом блогера в соцмережі.Так, блогер зауважує, що завтра вже перше липня, а це значить, що настає другий місяць кримського «несезону». Непорядок в тому, що «багаті російські туристи» все ще не приїхали. Варто кидати Туреччину з її «все включено» та Єгипет з його пірамідами і швидко їхати до Криму. Звісно, не у кожному кримському готелі можна знайти вазони з квітами, апельсини та туалетний папір, але вихід завжди є. Наприклад, дорогі російські гості можуть на пам'ять обдирати шпалери, виколупувати гвіздки зі стін та висмоктувати шприцом воду з унітазу (блогер має на увазі історію про пару російських туристів, які намагались вкрасти з турецького готелю рушники, халати, туалетний папір, алкоголь та квіти з корінням).Тим часом вартість відпочинку в Криму зростає. Наприклад, будинок відпочинку «Айвазовське» в Партеніті піднімає ціну за відвідування парку – тепер це задоволення обійдеться в 400 рублів (180 гривень). Власне, нічого страшного, але екскурсія носить примусовий характер. Ймовірно, саме з таких причин київські ватні знайомі блогера, приїхавши на відпочинок на 10 днів, мусили повертатись додому через три – у них банально забракло грошей.