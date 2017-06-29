Жители Крыма столкнулись с новой бедой: в Интернете показали видео

В Крыму, незаконно аннексированном российскими властями, новая беда: в водопроводных кранах в жилых помещениях начала течь вода синего цвета с осадком, сильно напоминающим мыло. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Крым.Реалии» рассказали местные жители. Со слов очевидцев, данный инцидент произошел в ночь на среду, 28 июня.
«Примерно в три часа ночи я покормила ребенка, и когда начала мыть его бутылку, прямо из крана в нее начала литься неизвестная мне ранее синяя жидкость. Будучи сонной, я не сразу до конца поняла, что произошло, но теперь приходиться после такого мытья обдавать детскую посуду кипятком», - пояснила жительница Севастополя Елена. Женщина добавила, что не до конца понятно, какое именно вещество находится в городском водопроводе. Елену инцидент обеспокоил, она сказала, что теперь даже страшно пить такую воду.
Немногим ранее в Интернете пользователи активно обсуждали новые фотоснимки оккупированного крымского полуострова. Особенное внимание пользователей социальных сетей привлекли пляжи Коктебеля, которые ранее были всегда переполненные туристами, хотя сейчас ситуация кардинально изменилась.