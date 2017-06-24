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Кримський Бандерівець: вата й досі не зрозуміла, що наступний рівень порятунку від Путіна – це танки і Гради

Кримський Бандерівець: вата й досі не зрозуміла, що наступний рівень порятунку від Путіна – це танки і Гради
Блогер Кримський Бандерівець ділиться на власній сторінці в Фейсбук подробицями найголовнішої новини окупованого Криму на сьогодні – приїзду Путіна, - про це інформує портал replyua.net.

Так, блогер нагадує, що новий «Генеральний план», розроблений окупантами для «благоустрою» Севастополя, посягає на власність чималої кількості людей. Севастопольці, які не знають іншого способу захисту своїх прав ніж «листи до Путіна» знову вдались до цієї практики. З огляду на те, що сьогодні, двадцять четвертого червня 2017 року, в порушення законодавства України, російський президент Володимир Путін прибув до окупованого Криму, севастопольці влаштували одиночні пікети по всьому місту.

Лозунги на їх плакатах доволі промовисті: «Володимире Володимировичу, в Севастополі не дотримуються норм ФКЗ», «Зупиніть судове свавілля», «Допоможіть нам відстояти свою власність», «У мене забирають земельну ділянку», «Володимире Володимировичу, сподіваємось тільки на вас», «Путін, захисти землю севастопольців». Біля пікетників відразу з’явились кордони поліції. Вата й досі не зрозуміла, що наступний рівень порятунку від Путіна – це танки та «Гради», - наголошує блогер.
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