У Представництві ЄС пояснили, як мешканці Криму зможуть їздити до Євросоюзу без віз

Прес-аташе Представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік каже, що мешканці окупованого Російською Федерацією Криму зможуть відвідувати Європейський союз без віз, але для цього має бути виконана одна головна умова. Про це він розповів під час прес-конференції в Києві, пише видання «УНІАН», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день інтерес бути громадянином України зростає. І це дуже позитивний посил до мешканців анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Там сьогодні знаходиться дуже багато людей, які хочуть їздити до ЄС. Для мешканців Криму ситуація така: або ви користуєтесь паспортом Російської Федерації, оформлюєте візу за 60 євро та їдете до Євросоюзу, або ж ви маєте біометричний паспорт громадянина України і для того, щоб поїхати до ЄС вам віза непотрібна», - пояснив Стулік.
«Я вважаю, що цю ситуація Україні потрібно використати для перемоги в інформаційній війні для цих територій. Ця ситуація показує, наскільки важливо і потрібно бути саме українським громадянином. Я переконаний, що цей аргумент буде вагомим для багатьох людей, які ще сумніваються в тому, яку сторону їм підтримувати», - додав представник Європейського союзу.