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У США чітко пояснили свою позицію щодо анексії українського Криму

У США чітко пояснили свою позицію щодо анексії українського Криму
У Вашингтоні заявили, що офіційну позицію президента США Дональда Трампа щодо антиросійських санкцій висловила постійний представник Сполучених Штатів в ООН Ніккі Хейлі. Про це у суботу, 4-го січня, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, інформує replyua.net.

«На мою думку, офіційний представник США при ООН Ніккі Хейлі досить чітко і зрозуміло висловила нашу позицію та застереження стосовно окупації Російською Федерацією українського Криму», - зазначив він. Такими словами Спайсер відповів на питання щодо подальших планів нової Адміністрації президента США стосовно антиросійських санкцій. «Збереження – безперечно. Посилення – ймовірно. Все буде залежати від того, як змінюватиметься ситуація з анексованим Кримом та подіями на сході України – Донбасі», - відзначив він.

«Хейлі про це говорила більш широко та конкретно. Її слова дуже добре описали офіційну позицію Білого дому», - додав Спайсер. Як повідомлялося раніше, Кремль повністю втратив надію на свого «друга» президента США Дональда Трампа, який нібито мав вплинути на скорочення антиросійських санкцій. Наголошувалося, що даним питанням буде займатися Сенат та Конгрес Сполучених Штатів Америки.
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