Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Эксперт организации «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский на cвоей странице в Facebook рассказал о главной проблеме Крыма, которая для России неразрешима. По словам эксперта, для опреснения достаточной для всех потребностей в питьевой воде оккупанту придется построить 20 новых атомных электростанций, мощностью, как Запорожская АЭС, что просто нереально. Чего-то в Крыму таки не станет или воды, или жизни. И это еще раз возвращает нас к лозунгу: «Крым или будет украинским, или безлюдным!».
Юрий Смелянский рассказывает о том, что в США норма потребления пресной воды на человека, с учетом полива сельскохозяйственных угодий, озеленения населенных пунктов и прочее – 8 тысяч литров в сутки на душу населения. Если опираться на этот показатель и численность населения оккупированной территории Крыма в 2 миллиона 400 тысяч человек, то для энергетического обеспечения покрытия недостающего в Крыму объема пресной воды надо построить всего 10921 атомную электростанцию с установленной производственной мощностью уровня Запорожской АЭС.
«В России установлены иные нормы потребления пресной воды на душу населения. Нормы среднесуточного расхода для разных регионов этой страны установлены в границах параметров от 16 литров до 240 литров в сутки на душу населения, но эти нормы без учета полива сельхозугодий, озеленения населенных пунктов и так далее. Для оценки возможностей возьмем норму в 16 литров в сутки на человека. Ведь мыться каждый день не обязательно, можно ведь и не пачкаться. В этом варианте решение проблемы упрощается многократно. Потребуется построить только 20 атомных электростанций с установленной производственной мощностью уровня Запорожской АЭС», – отметил эксперт.