Муждабаєв до росіян: хто б смів нам докоряти

Громадський активіст і журналіст Айдер Муждабаєв на власній сторінці в Фейсбук поділився спостереженнями щодо ставлення українців та росіян до політичних в’язнів Кремля, - про це інформує replyua.net.
Муждабаєв наголошує, що він не знає особисто російського політв’язня Ільдара Дадіна, може похвалитись лише поверховим знайомством з його дружиною. Тим не менш як сам блогер, так і його друзі в Україні регулярно цікавляться ситуацією, хапаються за найменшу крихту інформації і поширюють її, коротше кажучи – не залишаються байдужими. Також Муждабаєв нагадує, що вже більше як півроку тому в окупованому Криму люди в камуфляжі (зрозуміло хто) викрали молодого кримського татарина, помічника Ільмі Умерова Ервіна Ібрагімова. Весь цей час про нього немає ніяких відомостей. Українці провели кілька акцій під гаслом «де Ервін?». Але в Росії ці ініціативи нікому не цікаві, хоча російські ліберали мали б у першу чергу цікавитись Кримом як окупованою територією.
Українці переймаються долею Ільдара Дадіна, який зник у надрах російської Федеральної служби виконання покарань. У той же час, росіяни, навіть так звані ліберали, не демонструють ніякої зацікавленості щодо Ервіна Ібрагімова. Власне, це все, що варто знати про українське і російське співчуття, - підсумовує блогер.