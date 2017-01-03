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Муждабаєв до росіян: хто б смів нам докоряти

Муждабаєв до росіян: хто б смів нам докоряти
Громадський активіст і журналіст Айдер Муждабаєв на власній сторінці в Фейсбук поділився спостереженнями щодо ставлення українців та росіян до політичних в’язнів Кремля, - про це інформує replyua.net.

Муждабаєв наголошує, що він не знає особисто російського політв’язня Ільдара Дадіна, може похвалитись лише поверховим знайомством з його дружиною. Тим не менш як сам блогер, так і його друзі в Україні регулярно цікавляться ситуацією, хапаються за найменшу крихту інформації і поширюють її, коротше кажучи – не залишаються байдужими. Також Муждабаєв нагадує, що вже більше як півроку тому в окупованому Криму люди в камуфляжі (зрозуміло хто) викрали молодого кримського татарина, помічника Ільмі Умерова Ервіна Ібрагімова. Весь цей час про нього немає ніяких відомостей. Українці провели кілька акцій під гаслом «де Ервін?». Але в Росії ці ініціативи нікому не цікаві, хоча російські ліберали мали б у першу чергу цікавитись Кримом як окупованою територією.

Українці переймаються долею Ільдара Дадіна, який зник у надрах російської Федеральної служби виконання покарань. У той же час, росіяни, навіть так звані ліберали, не демонструють ніякої зацікавленості щодо Ервіна Ібрагімова. Власне, це все, що варто знати про українське і російське співчуття, - підсумовує блогер.
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