Муждабаев: об этом не будут жалеть так называемые российские "либералы"

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке пишет о судьбе двух крымских татар – Ильдаре Дадине и Эрвине Ибрагимове, оба из которых были похищены слугами российской репрессивной системы. Их местонахождение остается неизвестным уже более полугода, - передает replyua.net.
Муждабаев сообщает: «Я не знаю лично Ильдара, но сам, как многие в Украине, слежу за его борьбой. Мы делаем репосты, принимаем участие в его судьбе, как можем – его судьба не может оставить нас равнодушными!» Как сообщалось ранее, Ильдар был осужден в России за «многократные нарушения на митингах». Блогер надеется, что он таки сможет выбраться из застенок российской карательной машины.
Около шести месяцев назад в Крыму был похищен российскими оккупантами Эрвин Ибрагимов. Он является членом Меджлиса крымскотатарского народа, помощником Ильми Умерова. Муждабаев отмечает, что, учитывая род деятельности Эрвина, его участь может быть не такой, как у Ильдара, но все же, стоит надеяться. Журналист пишет: «До сих пор не известно ничего о его местонахождении. Его мать сходит с ума от горя. Украинцы волнуются за него и сопереживают – в Украине прошли уже несколько волн акции #гдеЭрвин, но в соседней России, упрекающей нас в бесчувственности, это никому не интересно. Несмотря на то, что Крым — оккупированная территория, за действия на которой кремлевских властей так называемые «российские либералы» должны переживать особо». Муждабаев резюмирует: «По моему мнению, не кажется, это все, что нужно знать о сочувствии и сострадании. Россияне молчат о Дадине и Ибрагимове, значит, не смеют нас упрекать».