Жители Алушты украли у бомжей продукты питания

Очень странный инцидент произошел в Крыму, в оккупированной Алуште, информирует replyua.net со ссылкой на Нашу газету. Как стало известно со слов очевидцев, несколько жителей Алушты в возрасте до тридцати лет напали на пункт обогрева, который был специально установлен для граждан без определенного места жительства.
По словам очевидцев инцидента, несколько молодых людей напали на бомжей и, не церемонясь, отобрали у них много продуктов питания, причем не брезговали ничем – бомжи остались без тех продуктов, которые проще всего уносить. Неизвестные украли, в основном, крупы и макароны. Полиция особо не тропилась на место преступления, и ее дождались только через сорок минут.
Естественно, задержать преступников не получилось. В правоохранительных органах пояснений по факту инцидента не дали. Остается вопрос – кому понадобилось отбирать у бездомных самые дешевые продукты, которые можно купить за копейки в любом магазине? Или в Алуште такая тяжелая экономическая ситуация, что местным жителям приходится воровать у бомжей перловку?