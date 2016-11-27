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В Крыму подорожали продукты

В Крыму подорожали продукты
Жизнь в аннексированных регионах не такая сладкая, как поют пропагандисты – в Севастополе за прошлую неделю поднялись цены на продукты. В основном, дорожали крупы, мясо, фрукты и овощи.

Больше всего выросли ценники на фрукты и овощи, которые выращиваются в теплицах. Причина банальна – рост затрат на производство владельцев тепличных хозяйств. На четверть былой цены подорожали томаты, на треть – огурцы, а к ценнику перца и вовсе добавили пол стоимости. Также выросли цены на мясо и крупы. А вот стоимость рыбы и хлебобулочных остается прежней.

Подконтрольный правительству РФ орган в Крыму, отвечающий за контроль промышленной политики, еще в октябре заявил о незаконном повышении цен на продовольствие, а также нарушение санитарных и производственных норм.
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