В Крыму подорожали продукты

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Жизнь в аннексированных регионах не такая сладкая, как поют пропагандисты – в Севастополе за прошлую неделю поднялись цены на продукты. В основном, дорожали крупы, мясо, фрукты и овощи.Больше всего выросли ценники на фрукты и овощи, которые выращиваются в теплицах. Причина банальна – рост затрат на производство владельцев тепличных хозяйств. На четверть былой цены подорожали томаты, на треть – огурцы, а к ценнику перца и вовсе добавили пол стоимости. Также выросли цены на мясо и крупы. А вот стоимость рыбы и хлебобулочных остается прежней.Подконтрольный правительству РФ орган в Крыму, отвечающий за контроль промышленной политики, еще в октябре заявил о незаконном повышении цен на продовольствие, а также нарушение санитарных и производственных норм.