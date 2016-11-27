валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Власти РФ сократят бюджет Севастополя

Власти РФ сократят бюджет Севастополя
На сайте «правительства» Крыма появилась информация о том, что в следующем году российские власти планируют резко сократить бюджет Севастополя, передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.

В сообщении «правительства» говорится о том, что сейчас бюджет Севастополя достигает 25 миллиардов рублей, однако в следующем году планируется выделить только 18 миллиардов, и это на тридцать процентов меньше, и дотации из федерального бюджета будут достигать семи с половиной миллиардов рублей. В пресс-службе отметили, что значительное сокращение бюджета оккупированного города может привести к невыполнению программы строительства важных объектов. Напомним, что ранее Андрей Козенко, депутат Госдумы России, заявил о том, что Крым будет недополучать российские дотации, и это связано только с санкциями.

По словам депутата, в следующем году аннексированные Севастополь и Крым могут получить только 161 миллиард рублей, и эти деньги будут направлены на федеральную целевую программу развития региона. Козенко при этом подчеркнул, что это «хороший бюджет для полуострова» и даже «фантастический», если сравнивать с тем, что украинские власти выделяли на развитие Крыма.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко
Важное за сутки
26 ноя 2016
7221

Железная дорога в обход Украины начнет работать летом 2017 года

Интерфакс-Россия сообщает, что железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымским полуостровом появится уже летом следующего года – такое заявление сегодня сделал заместитель Министра обороны


Последние новости

Дипломат: решение по безвизу будет озвучено уже через две недели

В ВСУ прошли испытания новых парашютных систем

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Вятрович: В нынешней истории Янукович оказался намного слабее Сталина

Политолог: реальность такова, что не предоставление безвиза – не единственный сюрприз для Украины

Политолог назвал причины, по которым Путин решил возвратить Януковича

Трамп: кубинцы получили долгожданную свободу

Ученые нашли связь между религиозностью человека и бактериями

Трамп сделает Америку сияющей: мечети США получили письма с угрозами

Общественный деятель: Было плохо. А впереди – безысходность

Как изменилась Украина за три года после Майдана – мнение эксперта

Аслунд: можно попрощаться с траншами от МВФ

В Украине на 64% выросло потребление сжиженного газа

Составлен рейтинг самых продаваемых товаров в «черную пятницу»

Премьер Канады похвастался, что гордится тем, что его отец называл Кастро своим другом

Власти РФ сократят бюджет Севастополя

Новости АТО: за сутки 37 обстрелов по украинским военным

Астролог рассказал о «неожиданном» гороскопе Трампа

Рыбачук: тема безвиза обмусолена, но нужно отметить еще кое-что

Тука не считает возможным возвращение Крыма в ближайшие 3-5 лет

 Новости за день