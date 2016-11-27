Власти РФ сократят бюджет Севастополя

На сайте «правительства» Крыма появилась информация о том, что в следующем году российские власти планируют резко сократить бюджет Севастополя, передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.
В сообщении «правительства» говорится о том, что сейчас бюджет Севастополя достигает 25 миллиардов рублей, однако в следующем году планируется выделить только 18 миллиардов, и это на тридцать процентов меньше, и дотации из федерального бюджета будут достигать семи с половиной миллиардов рублей. В пресс-службе отметили, что значительное сокращение бюджета оккупированного города может привести к невыполнению программы строительства важных объектов. Напомним, что ранее Андрей Козенко, депутат Госдумы России, заявил о том, что Крым будет недополучать российские дотации, и это связано только с санкциями.
По словам депутата, в следующем году аннексированные Севастополь и Крым могут получить только 161 миллиард рублей, и эти деньги будут направлены на федеральную целевую программу развития региона. Козенко при этом подчеркнул, что это «хороший бюджет для полуострова» и даже «фантастический», если сравнивать с тем, что украинские власти выделяли на развитие Крыма.