Крымский Бандеровец сообщает, что оккупационные власти Севастополя заявили о коррупции огромных масштабов, с которой обещали бороться «всеми возможными способами», - передает replyua.net.
Оккупационные власти Севастополя вынуждены были констатировать, что более 75% жителей города ежедневно сталкиваются к коррупцией огромных масштабов, которая росла в течение последних двух лет огромными темпами. Севастопольцы заявили, что взятки у них вымогают чиновники всех уровней – от высших органов исполнительной власти до коммунальных предприятий и учреждений. Такая статистика была озвучена директором департамента общественной безопасности города Юрием Шерстневым.
По его словам, в 2015 году в Севастополе был проведено социологическое исследование, которое констатировало огромные масштабы и темпы роста коррупции. Он заявил, что будет бороться с этим явлением, в связи с чем была разработана специальная программа общественной безопасности, которая будет реализовываться в течение ближайших четырех лет. Шерстнем пообещал, что «уровень коррупции в органах местного самоуправление Севастополя снизится на 15% уже в следующем году».
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