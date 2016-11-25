Как сообщает replyua.net, жители оккупированного полуострова стали употреблять намного больше спиртных напитков, чем в прошлые годы – такие результаты показало социологическое исследование, проведенное российскими властями.
Сайт «Примечания» пишет о том, что социологическое исследование, проведенное в рамках проекта «Трезвая Россия», показало, что жители оккупированного Крыма стали выпивать намного больше, чем в 2015 году. Севастополь, занимавший в прошлом году 7 место в рейтинге трезвости из 85 регионов, в 2016 году потерял сразу четырнадцать позиций – севастопольцы за год выпили в три раза больше спиртного, чем в прошлом году.
Также исследование показало, что эти тенденции привели к росту числа смертей от алкогольного отправления и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Авторы исследования «Трезвая Россия» пришили к выводу, что оккупационные власти абсолютно не заботятся о социальном климате региона и ничего не делают для улучшения здоровья крымчан. Крымский Бандеровец пишет, что пользователи социальных сетей сообщают о множестве смертельных случаев, связанных с алкогольным отравлением, и росте числа лиц, страдающих алкогольной зависимостью, а также тех, кто пытается «лечиться» с помощью алкоголя от депрессии.
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