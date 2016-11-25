Для чого ФСБ готує "диверсії" в Криму? - експерт

Спецслужби Російської Федерації на окупованому українському півострові готують історії про «українських диверсантів» для того, щоб виправдати постійні перебої в електропостачанні мешканцям Криму. Про це сьогодні, 25-го листопада, розповів голова Центру глобалізації «Стратегія 21» Гончар Михайло, передає replyua.net.
За його словами, у зв’язку з настанням холодів, електроенергія, яка передається через Керченську протоку, має серйозні перебої. «Може мені хтось зможе пояснити, як з дефіцитного сусіднього регіону з Кримом – Кубані береться електрична енергія для того ж Криму? І як наслідок кримчани мають постійні проблеми зі світлом», - вважає Гончар.
За словами експерта, щоб приховати цю проблему російські спецслужби отримують завдання «затримувати українських підривників життєво важливих об’єктів інфраструктури в Криму». «Таким чином, як то кажуть, російські агенти вбивають двох зайців одним вистрілом: приховують бездіяльність російських комунальників та показують, що «ось ми які молодці, завжди на варті порядку». Але брехня не може існувати довго. Ми це бачимо вже сьогодні», - зазначив Гончар. Як відомо, напередодні ФСБ РФ знову заявила, що затримала «українського шпигуна».
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