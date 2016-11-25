валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Для чого ФСБ готує "диверсії" в Криму? - експерт

Для чого ФСБ готує "диверсії" в Криму? - експерт
Спецслужби Російської Федерації на окупованому українському півострові готують історії про «українських диверсантів» для того, щоб виправдати постійні перебої в електропостачанні мешканцям Криму. Про це сьогодні, 25-го листопада, розповів голова Центру глобалізації «Стратегія 21» Гончар Михайло, передає replyua.net.

За його словами, у зв’язку з настанням холодів, електроенергія, яка передається через Керченську протоку, має серйозні перебої. «Може мені хтось зможе пояснити, як з дефіцитного сусіднього регіону з Кримом – Кубані береться електрична енергія для того ж Криму? І як наслідок кримчани мають постійні проблеми зі світлом», - вважає Гончар.

За словами експерта, щоб приховати цю проблему російські спецслужби отримують завдання «затримувати українських підривників життєво важливих об’єктів інфраструктури в Криму». «Таким чином, як то кажуть, російські агенти вбивають двох зайців одним вистрілом: приховують бездіяльність російських комунальників та показують, що «ось ми які молодці, завжди на варті порядку». Але брехня не може існувати довго. Ми це бачимо вже сьогодні», - зазначив Гончар. Як відомо, напередодні ФСБ РФ знову заявила, що затримала «українського шпигуна».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
11513

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для


Последние новости

Синоптики: в выходные погода будет резко меняться

Доступ в офісній частині "Гуліверу" блокували не правоохоронці

Производство пива в Украине продолжает сокращаться

Бутусов: это и есть огромный успех Украины

У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових

Турция обрушилась с критикой на ЕС

Луценко про допит Януковича

В Италии еще одна природная катастрофа

МЗС РФ звинувачує Україну в недотриманні Мінських угод

Адвокат: очной ставки между Януковичем и Порошенко никогда не будет

Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого - секретар РНБО

Штайнмайер сделал новое заявление об угрозе безопасности Европы

Для чого ФСБ готує "диверсії" в Криму? - експерт

«Власти» Симферополя рассказали о баснословной сумме на ремонт дорог

Ган розповів про проблему, яка чекає ЄС в разі ненадання безвізового режиму Україні

Эксперт: зачем Эрдоган сближается с Путиным

Сьогодні до ТРЦ "Гулівер" прийшли озброєні люди

Сазонов: Кремль будет использовать Януковича в качестве токсина для своих противников в Украине

СБУ "прикрила" діяльність несправжнього "Forex"

Захарова прокомментировала отказ ЕС в безвизе для Украины

 Новости за день