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Турецкая делегация в Крыму - очередной фэйк Кремля

Турецкая делегация в Крыму - очередной фэйк Кремля
Крымский Бандеровец пишет, что российским властям захотелось проявить разнообразие в организации провокаций в Крыму – в этот раз на полуострове не искали диверсантов, а привезли туда «турецкую делегацию», - передает replyua.net.

Напоминаем, что вчера российские СМИ заявляли, что в Крым прибыла «делегация из Турции, в состав которой входили депутаты, чиновники, политики и представители бизнеса». Как сообщалось ранее, РИА Новости заявило даже о прибытии в Крым Мехмета Мутлы – двоюродного брата Тайипа Эрдогана. Журналисты многих изданий и блогеры провели расследования, в результате которых выяснилось, что никакой турецкой делегации на самом деле в Крыму нет, а прибывшие в Крым люди в действительности не занимают тех высоких должностей, о которых писали российские СМИ.

Единственными настоящими фигурами в «делегации» оказались два турецких чиновника, которые никогда не скрывали своих пророссийских взглядов – лидер Евразийского союза местных властей и вице-мэр Анкары. Они пообещали, что Крым посетит Эрдоган, а также что Турция отметит санкции против Крыма. Брат Эрдогана в действительности не входил в состав «делегации» – он вообще был депутатом турецкого парламента прошлого созыва. Остальные лица, вошедшие в «делегацию» - неизвестные люди, не занимающие тех должностей, о которых заявляли Российские СМИ.
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