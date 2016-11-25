Турецкая делегация в Крыму - очередной фэйк Кремля

Крымский Бандеровец пишет, что российским властям захотелось проявить разнообразие в организации провокаций в Крыму – в этот раз на полуострове не искали диверсантов, а привезли туда «турецкую делегацию», - передает replyua.net.
Напоминаем, что вчера российские СМИ заявляли, что в Крым прибыла «делегация из Турции, в состав которой входили депутаты, чиновники, политики и представители бизнеса». Как сообщалось ранее, РИА Новости заявило даже о прибытии в Крым Мехмета Мутлы – двоюродного брата Тайипа Эрдогана. Журналисты многих изданий и блогеры провели расследования, в результате которых выяснилось, что никакой турецкой делегации на самом деле в Крыму нет, а прибывшие в Крым люди в действительности не занимают тех высоких должностей, о которых писали российские СМИ.
Единственными настоящими фигурами в «делегации» оказались два турецких чиновника, которые никогда не скрывали своих пророссийских взглядов – лидер Евразийского союза местных властей и вице-мэр Анкары. Они пообещали, что Крым посетит Эрдоган, а также что Турция отметит санкции против Крыма. Брат Эрдогана в действительности не входил в состав «делегации» – он вообще был депутатом турецкого парламента прошлого созыва. Остальные лица, вошедшие в «делегацию» - неизвестные люди, не занимающие тех должностей, о которых заявляли Российские СМИ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: сразу несколько отличных новостей для Украины