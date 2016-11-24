Портников рассказал, что ждет жителей оккупированного Крыма

Виталий Портников в эфире радио «Крым.Реалии» объяснил, почему Крым никогда не станет для России «обычным субъектом РФ, еще одним в числе множества», а всегда будет особенной территорией, - передает replyua.net.
Портников сообщил, что у некоторых крымчан и жителей материковой Украины сложилось впечатление, что оккупационные власти в Крыму ведут себя так же, как власти любого другого субъекта Российской Федерации. Он заявил: «Поэтому жители полуострова полагают, что нужно вести себя тихо, «не высовываться», не критиковать власть и не возмущаться плохой жизнью, и тогда ничего плохого с ними не произойдет». Портников отметил, что думать так – это наивное заблуждение. «Крым никогда не будет обычным регионом в составе РФ – в Кремле прекрасно помнят, что Крым является оккупированной территорией, а все его жители все еще имеют гражданство другого государства, и помнят, как им 24 года жилось в составе этого государства», - подчеркивает блогер.
Портников отмечает, что к крымчанам сейчас у российских властей такое же отношение, какое было у советских властей к жителям территорий, оккупированных СССР. «Жителей оккупированных территорий советские власти всегда считали неблагонадежными. В начале 30-х годов Сталин все еще считал, что «он может потерять Украину», именно поэтому в ней случился Голодомор. Крымчан ждет то же самое», - заявляет журналист. Портников отмечает: «Оккупационные власти прекрасно понимают, что жители Крыма абсолютно не лояльны к российской власти. Для них совершенно очевидно, что полуостров переполнен шпионами, на него оказывается воздействие украинских спецслужб, а значит – к нему будет повышенное внимание ФСБ. Именно это недавно происходило в Чечне». Журналист резюмирует: «Никто из жителей Крыма не будет чувствовать себя в безопасности, каким бы лояльным он к оккупационным властям не был. Крымчане будут в безопасности только тогда, когда Крым вернется в Украину».
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