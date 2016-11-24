В Турции заговорили об отмене санкций против Крыма

Хасан Дженгиз, глава Ассоциации евразийских правительств Турции, заявил о том, что крымская экономика начала оживать, и совсем скоро Запад снимет санкции с полуострова, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
По словам Дженгиза, который дал интервью журналистам в аэропорту Симферополя, эмбарго в отношении полуострова Запад скоро отменит, поскольку в Крыму наблюдается экономический бум. «У полуострова огромные перспективы развития, и Крым пережил тяжелые времена, но в скором времени все образуется. С помощью диалога и развития все удастся перевести в благоприятную среду», убежден турецкий эксперт. По его мнению, в экономическом секторе Крыма начался серьезный рост.
Напомним, что вчера на территорию оккупированного полуострова прибыла делегация из Турции. Ее представляют крупные бизнесмены, политики, а также представители различных организаций. Нужно отметить, что эта делегация неофициальная, поскольку турецкая сторона не обращалась в МИД Украины и не заявляла о предстоящем визите на полуостров.
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