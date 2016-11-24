Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о Анатолие Могилеве, который до Майдана являлся «хозяином Крыма» и ставленником Януковича. Муждабаев подчеркивает, что он «пересидел» тяжелые для него времена в «тихом месте», а теперь стал «добропорядочным киевлянином» и готов вновь «вернуться в политику», - передает replyua.net.
Блогер сообщает: «Именно этот человек сдал Крым под ключ оккупантам. Именно он лгал на камеры всем украинским СМИ, что не знает, кто захватил парламент Крыма, хотя знал лучше всех. А до этого — запрещал крымским татарам митинг памяти жертв геноцида – грозил перерезать провода. Угрожал закрытием телеканалу ATR за то, что он транслирует Майдан из Киева, а собственнику ATR Ленуру Ислямову — просто физической расправой».
Муждабаев подчеркивает: «Сдав Крым, он уехал оттуда и как будто «пропал». Отлежался на дне. Всплыл в Киеве. А на днях высунул голову из окопа «русского мира». Огляделся. «Вдруг» дал интервью изданию «Гордон», в котором «вдруг» обвинил крымских татар в попытке... развала Украины. А Меджлис во главе с Рефатом Чубаровым и Мустофой Джемилевым объявил угрозой безопасности страны». Муждабаев отмечает: «Вот увидите – скоро он станет «независимым политическим блогером» и его будут использовать для самых грязных дел в интересах внутренних предателей и РФ».
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