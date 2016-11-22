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Правозащитники не советуют ездить в Крым

Правозащитники не советуют ездить в Крым
Как передает replyua.net со ссылкой на Крым.Реалии, правозащитники не советуют гражданам Украины ездить в оккупированный Крым – каждая такая поездка может обернуться сфабрикованными обвинениями в диверсионной деятельности.

Глава правозащитной кампании LetMyPeopleGo Центра гражданских свобод Полина Бродик заявила в эфире Радио Крым.Реалии, что каждая поездка для граждан Украины в Крым является практически лотереей – можно вернуться на материковую Украину, а можно оказаться в СИЗО. По словам правозащитницы, ее организации известно о как минимум тридцати семи гражданах Украины, которые приехали в Крым с Украины, были задержаны так называемыми «правоохранительными органами», а потом вывезены в Россию. Тем, кто не хочет подобных «приключений», Бродик советует воздержаться на некоторое время от поездок в оккупированный Крым.

Также правозащитница добавила, что ее общественная организация была создана специально для помощи украинцам, задержанным по сфабрикованным обвинениям на территории оккупированного полуострова. Бродик подчеркнула, что все уголовные дела, возбужденные против граждан Украины, попавших в застенки российских спецслужб, предусматривают обвинения в совершении только тяжких преступлений: терроризма, массовых убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «А это значит, что эти граждане Украины будут приговорены к длительным лишениям свободы», - объяснила она.
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