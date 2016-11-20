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Действия РФ по превращению Крыма в военную базу оказались в центре внимания НАТО

Действия РФ по превращению Крыма в военную базу оказались в центре внимания НАТО
Делегат Украины в Парламентской Ассамблее Североатлантического Альянса Ирина Фриз заявила, что в центр внимания НАТО попала военная активность Российской Федерации в Крыму. Также на заседании представителей стран-участниц военного блока в Стамбуле признали, что агрессия РФ против Украины – главный фактор дестабилизации безопасности в мире, - передает replyua.net.

Фриз на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что такая оценка агрессии России против Украины была дана в резолюции «Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания». В документе указывается, что формой реагирования на агрессивные действия РФ станет поддержка Украины. Фриз сообщает, что украинской делегации удалось донести до членов ПА НАТО информацию о превращении оккупированного Россией полуострова в военную базу, что было расценено ими как новый фактор. Отныне этот фактор будет находиться в центре внимания альянса.

В августе текущего года РФ провела на территории полуострова военные учения, в рамках которых в Крым было доставлено множество военной техники. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» появились на территории оккупированного Крыма еще осенью 2014 года. Как сообщалось ранее, на этом заседании ПА НАТО в Турции также состоялась презентация видеообзора российских вооружений, находящихся на территории Восточной Украины.
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