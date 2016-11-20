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На заводе в Керчи строят судно для России

На заводе в Керчи строят судно для России
Судостроительный завод «Залив» в Керчи приступил к строительству гидрографического судна, и накануне состоялась торжественная церемония закладки, информирует replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии».

В пресс-службе подконтрольного РФ горсовета Керчи объяснили, что на «Заливе» началась реализация нового судостроительного заказа, и в церемонии закладки приняли участие представители «парламента» полуострова, а также сотрудники Минобороны России. В сообщении говорится о том, что это знаменательный день для всего предприятия, и закладная доска гидрографического судна – это очень старый обычай и морская традиция. Напомним, что керченское предприятие «Залив» считается одним из крупнейших на аннексированном полуострове. В настоящий момент на заводе работают больше двух тысяч человек.

В отличии от других судостроительных предприятий, «Залив» имеет очень много заказов и сейчас не простаивает. Как стало известно, на предприятии идет строительство сразу пяти кораблей. В сообщении «горсовета» также отмечается, что гости церемонии прикрутили отвертками закладную доску к будущему плавсредству.
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