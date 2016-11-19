«Розпил» бюджетних коштів чи залякування населення? В окупованій Феодосії вживають антитерористичних заходів

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Окупаційна влада кримського міста Феодосія візьметься за підвищення рівня безпеки в місті і втілить низку «антитерористичних» заходів, - про це replyua.net стало відомо з публікацій видання «Радіо Свобода».Так, сьогодні, дев’ятнадцятого листопада 2016 року, місцева окупаційна влада оприлюднила план заходів, спрямованих на усунення загрози терористичних атак на місто. «Очільник» міста Станіслав Крисина наголосив, що відтепер основним пріоритетом його діяльності стане безпека місцевих мешканців. У рамках реалізації «плану» має відбутись обстеження багатоквартирних будинків на предмет відповідності вимогам безпеки, встановлення відеореєстраторів на транспортних засобах, розроблення паспортів об’єктів, де масово скупчуються люди тощо. Відтак, серед запропонованих «мером» заходів, переважна більшість з яких виглядають як спроба «освоїти» бюджет, є і один доволі «корисний» – запропоновано перенеси урни подалі від місць масових зібрань населення.Нагадаємо, окупований Кримський півострів останнім часом знову став епіцентром російських новин – там періодично затримують людей, яких називають «членами українських розвідувально-диверсійних груп».