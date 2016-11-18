ФСБ возобновила репрессии против крымских татар

Крымский Бандеровец сообщает, что сегодня в нескольких селах оккупированного Крыма вновь орудовал спецсназ ФСБ – оккупанты ворвались в дома крымских татар и провели там незаконные обыски и задержания. Информация об этом была размещена на странице первого зампредседателя Меджлиса Наримана Джелялова в социальной сети Facebook.
Как передает replyua.net, первый рейд был совершен в селе Софиевка Симферопольского района. Сотрудники ФСБ ворвались в дом Февзи Юсуфа-агъа, являющегося частным предпринимателем. В качестве основания для обыска так называемые «представители правоохранительных органов» назвали его хозяйственную деятельность, которую он вел еще в 2013 году. Обыск при этом напоминал захват – спецназ ФСБ вышиб двери, поставил в доме всех на колени и запретил пользоваться средствами связи. Оккупанты осмотрели все комнаты, после чего разрешили встать жильцам и начали «следственные действия». В качестве понятых были приглашены местные жители. По окончанию обыска ФСБ-шники увезли с собой сына Февзи, не объяснив, куда и зачем они его забрали.
Второй обыск был проведен в доме сварщика Шерифа Ганиева, который находится в селе Отрадное Бахчисарайского района. Выяснилось, что основанием для обыска стали подозрения в адрес брата жены владельца дома – представители оккупационных органов заявили, что его подозревают в совершении кражи. 20-летнего парня также увезли безо всяких объяснений.
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