Портников: в постановочном видео о задержании Штыбликова отображены все фобии Лубянки

Виталий Портников в статье «Работа не для евреев» на сайте «Обозреватель» прокомментировал новую провокацию, подстроенную сотрудниками ФСБ в Крыму, также видео-фарс задержания одной из новых жертв кремлевского оккупационного режима в Крыму – Дмитрия Штыбликова.
Как сообщает replyua.net, Портников пишет, что этот видео материал можно было бы считать вполне комичным, если бы при этом в очередной раз не пострадали невинные люди. «Хочется сообщить ФСБ, что Дмитрий Ярош уже год не является главой «Правого сектора» и порвал с этой организацией все отношения. Для «диверсанта», у которого вчера нашли визитку Яроша, в которой он фигурирует как лидер этой организации, такая визитка может служить только алиби, подтверждающим, что «экстремист» утратил всякую связь с политической реальностью в Украине», - сообщает блогер. Он добавляет: «Не менее бредово выглядит объявление, на фоне которого была сфотографирована визитка – на нем видна надпись «работа для евреев», а также номер украинского мобильного оператора, видимо принадлежащий вербовочному центру».
Портников подчеркивает, что весь этот «набор диверсанта» отражает только одно – все фобии российских чекистов. «По их мнению, еврей - это тот самый незримый враг, который и устроил русским людям все их несчастья и горит желанием отчитаться о пакостях, которые он сделал русским людям, что прикрепил их телефонный номер на видное место», - пишет блогер. Портников отмечает, что эти действия ФСБ выглядят настолько тупо и косно, что лишний раз демонстрируют их убогость – как говорил Мюллер в исполнении Леонида Броневого, «труднее всего работать с непрофессионалами».
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