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Оккупанты анонсировали репрессии для жителей Джанкоя

Оккупанты анонсировали репрессии для жителей Джанкоя
Крымский Бандеровец сообщает, что, кроме провокации, произошедшей сегодня в Севастополе, оккупационные власти полуострова анонсировали организацию Кремлем таких же провокаций в других городах Крыма – именно в таком ключе необходимо понимать предупреждение, сделанное сегодня жителям Джанкоя – об этом передает replyua.net.

Блогер сообщает, что оккупационная администрация Джанкой сегодня на своем сайте разместила сообщение для всех жителей города. В нем указывается, что в конце ноября в городе в общественных местах будут проведены «учения антитеррористического характера». По словам так называемой «администрации» города, основными местами проведения учений станут железнодорожный вокзал, автовокзал и прилегающие территории. Жителей города попросили сохранять спокойствие, «без имеющихся на то оснований не выходить из дому и не смотреть в окна». Также в объявлении говорится, что реальная эвакуация осуществляться не будет – эта часть учений будет проведена «теоретически». Жителей Джанкоя предупредили, что фотографировать учения или снимать их на видео категорически воспрещается, а тех, кто нарушит этот запрет, привлекут к ответственности.
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