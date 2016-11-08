Оккупированный Крым продолжает торговлю с Украиной

Россельхознадзор сообщает о том, что аннексированный Крым продолжает вести торговлю с материковой Украиной, а также с соседней Турцией, информирует replyua.net.
В российском ведомстве рассказали, что из Крыма на материковую Украину продолжают ввозить свежемороженую рыбу, и с начала текущего года было ввезено почти три тысячи тонн этого продукта. Помимо этого, из Крыма в Украину активно завозят непродуктивных животных – не меньше 344 голов только за прошлый месяц. Также полуостров продолжает торговать различной продукцией с Турцией, и, в основном, речь идет о дешевых фруктах. В октябре из Крыма в Турцию поступило около 265 тонн фруктов. Также Крым продолжает поставлять в Турцию гофрированный картон – за октябрь Турция получила 24 тонны коробок.
Напомним, что на прошлой неделе пограничники не пустили из Украины в Крым партию из 72 пауков, которых перевозили в пластиковых стаканах. На эту живность не было сопроводительных документов. Также не были пропущены один кот и семь собак, отмечали в ведомстве. На административной границе конфискуют продукты или разворачивают назад даже автомобили, которые провозят тушенку и молочную продукцию.
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