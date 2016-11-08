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Крымский Бандеровец о важных новостях Крыма

Крымский Бандеровец о важных новостях Крыма
Крымский Бандеровец в статье «Остров мечты» в своем блоге пишет о том, что произошло на полуострове за последние сутки, а также о том, что ожидает крымчан в ближайшем будущем – об этом передает replyua.net.

Блогер сообщает, что больше всего поражает фото, служащее иллюстрацией к данной новости – именно так сейчас выглядит место, на котором еще недавно было Тайганское водохранилище. На еще одном фото, размещенном ниже – этот же водный объект в Крыму до российской оккупации:

Крымский Бандеровец о важных новостях Крыма

Ранее сообщалось, что в Крыму остались лишь 15 водохранилищ, наполняемых за счет осадков, однако они заполнены водой менее, чем на треть – дождей нет давно, снег еще не выпал. Крымский блогер Сергей Псарев проанализировал состояние водных запасов Крыма и выяснил, что Изобильненское водохранилище заполнено лишь на половину, Верхнекутузовское – менее, чем на 20%, Симферопольское – почти на 100%, - оно единственной такое в Крыму. Белогорское водохранилище почти пересохло, в Чернореченском водохранилище критический уровень воды – объект почти обмелел.



Журналист сообщает, что в ближайшее время без работы в Крыму останутся десятки банковских служащих – Генбанк принял решение о закрытии более 100 офисов на территории оккупированного полуострова. Руководство банка прокомментировало это решение «неблагоприятным бизнес-климатом» - после окончания туристического сезона число клиентов банка стало приближаться к нулю. Блогер подчеркивает, что до российской оккупации все украинские банки работали в Крыму круглый год, несмотря на отсутствие туристов в осенне-зимний период.

Крымский Бандеровец пишет, что в оккупированном Крыму существуют и другие плоблемы с бизнессом. В частности, внешнеторговый оборот Севастополя снизился в пять раз по сравнению с дооккупационным периодом. Блогер сообщает, что власти Крыма рассчитывают, что им удастся исправить ситуацию благодаря возобновлению паромного сообщения с Турцией.

Журналист пишет, что пользователи социальных сетей жалуются на отмену многих льгот – пенсионеров и другие незащищенные категории населения заставляют платить по полной, чего не было до аннексии полуострова Россией.

Крымский Бандеровец о важных новостях Крыма

Вчера блогер сообщал о том, что у подножия Судаксой крепости вырыт огромный котлован, из которого уже неделю КАМАЗами вывозят землю. Сегодня Крыский Бандеровец сообщает, что следующей достопримечательностью Крыма, которая будет уничтожена, станет заказник «Плачущие скалы» - там оккупационные власти начали разработку карьера.

Жительница Крыма в Twittere рассказывает о том, с каким ужасом и мучениями ей каждый раз приходится пересекать административную границу с Украиной. Она сообщает: «Сначала приходится ответить на вопрос «К кому едите?», потом долго и унизительно рассматриваются документы, после чего нас пропускают, и приходится бегом бежать вперед, пока «русотаможня» не передумала».

Крымский Бандеровец о важных новостях Крыма

Также женщина жалуются, что российских пограничников интересует прежде всего наличие в сумках крымчан, едущих с материка, украинских молочных и мясных продуктов, а не наркотиков и оружия. Она пишет: «Разве эти мрази защищают безопасность Крымнаша? До какой мерзости мы опустились».

Крымский Бандеровец о важных новостях Крыма

Крымский Бандеровец сообщает, что на оккупированном полуострове сегодня прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Октябрьской революции. Они пишет: «В Феодосии сегодня краснопёрые носились с портретом Сталина и советскими флагами». Также жители Крыма, «тоскующие по кровавым временам», вышли на улицы в Керчи, держа в руках портреты Сталина и Ленина, а в Севастополе члены КПРФ принимали в свои ряды детей». Присутствовавшие дети сознались журналистам, что их заставили в этом участвовать, и если бы они могли, то сбежали бы оттуда.

Также крымских журналист сообщает, что Наталья Поклонская, направо и налево рассказывающая о соблюдении законов РФ, сама же их и нарушает – с позиции Российской Федерации она находится в статусе Депутата Госдумы, хотя при этом имеет двойное гражданство – Украины и России, а это противоречит закону РФ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». Крымский Бандеровец подчеркивает, что тоже самое можно сказать и в отношении других «перебежчиков».

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