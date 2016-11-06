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Оккупанты признали митингом езду на автомобилях

Оккупанты признали митингом езду на автомобилях
Сайт «15 минут» сообщает, что так называемый «Судакский городской суд» вынес очень нестандартное решение по делу о незаконном праздновании Дня памяти геноцида крымских татар, которым, по сути, изобрел новый вид митинга – об этом пишет адвокат в деле об обвинении четырех крымских татар.

Как передает replyua.net, оккупационные суд, рассматривая дело о наложении административного взыскания на четырех крымских татар, участвовавших в автопробеге восемнадцатого мая текущего года, придумал новую форму публичного мероприятия. По мнению суда, автопробег – это автомобильный митинг, участники которого передвигаются по дорогам города организованной колонной. Такое «толкование» нормы закона, по сути, позволяет обвинить этих лиц в нарушении законодательства РФ о проведении общественных собраний и публичных мероприятий.

Оккупационный орган судебной власти оправдал Аблякима Аблякимова, Сейтмамута Сейтумерова, Энвера Чавуша и Алима Муслядинова, и административные взыскания на них наложены не были, однако сторона обвинения подала апелляцию и намерена обжаловать решение «суда».

Горячая тема: Поклонская опозорилась на всю Россию в эфире радио «Вести FM» (ВИДЕО)
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