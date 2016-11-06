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Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции

Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции
Издание «Крым.Реалии» сообщает, что партия коммунистов в Севастополе расклеила по всему городу листовки, адресованные «Товарищам», которых она призывает поучаствовать в торжественных мероприятиях и демонстрации, посвященных годовщине революции - передает replyua.net.

Как известно, это будет уже девяносто девятая годовщина революции, совершенной в России большевиками. На этот раз в качестве девиза праздничного митинга было выбрано следующее высказывание: «За власть рабочих ты и я, наш день 7 ноября». Как сообщает «Крым.Реалии», для этих людей седьмое ноября все еще является поистине народным праздником.

Ячейка КПРФ в Севастополе не участвовала в торжествах, посвященных Дню народного единства – по ее мнению, этот праздник придумали олигархи, а вот 7 ноября – поистине народный день. Представители КПРФ напомнили, что цель митингов в этот день – привлечь внимание и напомнить о том «огромном значении, которое имеет это великое событие – Октябрьская революция». Издание сообщает, что в этом году все «торжества» коммунисты проведут у мемориала, посвященного обороне города, и вечного огня.

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