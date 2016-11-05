Кого насправді переслідують у Криму - Amnesty International

Експерт Amnesty International, який досліджує України, Білорусь та Молдову Красимир Янков каже, що кримські татари у Криму не переслідуються через расову приналежність. Про це сьогодні, 5-го листопада, він заявив під час розмови з представником радіо «Крим.Реалії», передає replyua.net.
Янков був у Криму з 26-го по 30-те вересня як представник спостережної місії Amnesty International. «Те, що я побачив, відкрило мені очі. Я б сказав, що у Криму переслідують не ввесь кримськотатарський народ і не лише його. У нас є дані про те, що деяка частина кримських татар повністю підтримують анексію Криму Російською Федерацією та активно співпрацює з агресором. Мені стало цілком зрозуміло, що у Криму переслідують не за етнічну приналежність, а за те, що ви мислите не так як потрібно владі», - розповів він.
«Кореспондент Микола Семена не являється кримським татарином, проте йому інкримінували ті ж самі правопорушення, що і заступнику керівника Меджлісу Ільмі Умерову. Сірук Вадим також не кримський татарин, але його також «прив’язали» до організації Хізб ут-Тахрір. І чомусь мені здається, що це не єдині приклади» , - зазначив правозахисник. Простіше кажучи, якщо ви не «товарищ», то вам така і шана.
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