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Путинский режим приведет к потере населения Крыма, - СМИ

Путинский режим приведет к потере населения Крыма, - СМИ
В Крыму может измениться структура населения, и это связано с главными нерешенными проблемами полуострова – дефицитом воды и энергоресурсов. Как передает replyua.net, об этом говорится в материале ZN.ua. Журналисты отмечают, что во время последнего визита в Крым Путин ясно дал понять, что Кремль не видит никаких проблем в Крыму, и на полуострове нет дефицита электричества и пресной воды.

Также Путин намекнул, что проблема с водой затянется до 2020 года, а инвестиции в Крым могут достигнуть около сорока миллиардов рублей. Также российский президент неоднократно повторял и о том, что «острота проблемы с дефицитом питьевой воды и электроснабжением полуострова уже не актуальна, и сейчас остаются лишь незначительные проблемы, которые будут решены в будущем». По словам Андрея Сенченко, бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Администрации президента Украины, проблема с водообеспечением аннексированного полуострова сейчас стала очень актуальной. Сенченко подчеркнул, что некоторое время назад оккупационные власти даже пытались делать коррупционные предложения Киеву, чтобы тот наладил поставки в Крым пресной воды, однако в 2014 году этого сделать не дали, и сейчас этого тоже нельзя допустить.

Если процесс будет запущен, отметил Сенченко, это будет означать победу России, поэтому отсутствие пресной воды на полуострове – это один из немногих механизмов, с помощью которого можно оказывать хоть какое-то давление на РФ. По мнению журналистов, дефицит воды и постоянное отключение электричества в Крыму могут привести к выселению тысяч жителей полуострова – кто-то уедет на материковую Украину, другие переедут в различные регионы России. Это произойдет в том случае, если в ближайшее время оккупанты не решат проблему с подачей электроэнергии и с пресной воды.

Вероятнее всего, так и случится, ведь Путин заявил, что «острой проблемы нет». Учитывая то, что Керченский мост будет строиться еще очень долго, как и новые электростанции, без которых Крым не сможет нормально жить, поскольку энергомост не обеспечивает полуостров необходимыми объемами электроэнергии, в ближайший год полуостров могут покинуть тысячи крымчан в поисках лучшей жизни. Интересно и то, что совсем недавно Владимир Гарначук, пособник одного из главных оккупантов Крыма, сделал заявление о том, что быт в Крыму абсолютно не налажен, и люди живут в «каменном веке».

Более того, Гарначук отметил, что при таких проблемах крымчан нужно переселять в другие регионы России, обеспечивать их нормальными жильем и работой. Если такое заявление произнесено одним из главных оккупантов, значит, проблема действительно серьезная. Гарначук также добавил: «Чем скорее власти начнут говорить о реальном положении дел в Крыму, тем менее болезненно пройдет процесс переселения людей, и они быстро смогут улучшить условия жизни».

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