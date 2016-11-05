Активиста Васильченко из Севастополя арестовали на десять суток

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Крым.Реалии, так называемый «суд Евпатории» сегодня принял решение об аресте крымского активиста Сергея Васильченко, считающего себя анархистом. Сообщение об аресте поступило в редакцию издания от другого общественного деятеля Крыма – Алексея Шестаковича.
Активист сообщил, что задержание Васильченко проходило по месту его жительства. «Вместе с ним был произведен обыск, в ходе которого у него забрали ноутбук и кухонные ножи, после чего его увезли в «Центр «Э», - сообщает Шестакович. При этом в протоколе о правонарушении было указано «распространение материалов экстремистского характера». Васильченко был доставлен в оккупационный суд города Евпатория, который постановил арестовать его на десять суток. В данный момент активист находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что оккупационные правоохранительные органы Крыма уже проводили обыск в жилище Васильченко – это произошло 16 сентября. Тогда он писал в социальных сетях, что представители ФСБ без оснований забрали у него всю технику, а также принудительно, применяя угрозы, заставили его сознаться в том, что это он разрисовывал стены домов в городе граффити, призывающими бойкотировать выборы в парламент РФ.
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